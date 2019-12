INVESTISSEMENTS DU RÉGIME DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Bamba FALL, le Directeur des Constructions, livre les chiffres

«Le président de la République a tout simplement révolutionné le secteur avec des projets novateurs. Il a multiplié l'investissement 2,5 fois. Il a fait beaucoup de sacrifices sur le plan social, mais aussi pédagogique, au profit des étudiants», indique M. Fall, qui faisait, hier, le bilan des réalisations du chef de l'Etat dans le secteur de l'enseignement supérieur.





Selon Cheikh Ahmadou Bamba Fall, "sur le plan social, le Président Macky Sall a augmenté les bourses des étudiants, tout en diminuant le prix des repas à l'échelle nationale. En ce qui concerne les résidences, au campus de l'Université de Dakar, 1044 lits ont été reconstruits. 4000 lits ont été augmentés. Ce qui fait un total de 5044 lits. Un autre projet de 6004 lits est actuellement en cours. En outre, 7041 lits seront réhabilités. Donc, 13 045 lits sont en cours de réalisations. Le président de la République a doublé la capacité en lits du campus de l'UCAD. Un hôpital-clinique de dernière génération est également en train d'y être érigé. Tout cela pour mettre les étudiants à l'aise".



Le Directeur de la Maintenance, des Constructions et des Équipements au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'ajouter : "A l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, 2000 lits de plus ont été réceptionnés. 6000 nouveaux lits sont prévus au niveau des régions".



Pour ce qui concerne le plan pédagogique, Cheikh Ahmadou Bamba Fall révèle que l'Etat a injecté 6 milliards de FCFA pour l'extension de l'Université de Thiès.



" Une partie est réceptionnée. L'autre partie sera réceptionnée avant fin février 2020. On peut même dire que le Président a bâti une nouvelle université à Thiès. A l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'extension que le chef de l'Etat y a réalisée a été réceptionnée. Cette extension a coûté plus de 6 milliards de FCFA. Il y a des salles omnisports, des piscines olympiques, de nombreuses classes et une trentaine de bureaux. Une autre extension au niveau de Guéoul est en train d'être faite. Une extension a également été réalisée à l'Université de Bambey qui a coûté presque 6 milliards de FCFA. A l'Université de Ziguinchor, une extension y est en cours. Et en dehors de l'Université Amadou Mahtar Mbow, dans 18 mois, l'Université du Sine-Saloum sera opérationnel. C'est dire que le Président est en train de développer les universités du Sénégal", renseigne le responsable "apériste" à Saint-Louis.



Des mesures d'urgence pour accompagner les Universités



Sur sa lancée, M. Fall relève que l'ambition du chef de l'Etat, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, est de doter chaque région d'un Institut d’Enseignement professionnel (ISEP).



"Déjà, les travaux des ISEP de Diamniadio et Thiès sont terminés. Pour les ISEP de Bignona et de Richard-Toll, les financements sont bouclés. Il faut aussi dire que le Président a décentralisé l'enseignement supérieur à travers la construction des Espaces numériques ouverts (ENO). Actuellement, 21 ENO sont en cours de réalisation. Le financement de 25 autres ENO a été bouclé. L'objectif est d'ériger dans chaque département au moins un ENO. Chaque amphi aura une capacité d'accueil de 200 personnes. Il y aura des salles de visioconférence. C'est une véritable révolution. Et on est en train de réceptionner le supercalculateur au niveau de la cité du savoir. Sans oublier le matériel de biotechnologie et les microscopes électroniques", souligne clairement le Directeur des Constructions dudit ministère.



Toujours d'après lui, 22 Centres de recherche et d'essai (CRE) ont été créés (20 000 usagers par an). "Ces centres vont former des hommes et des femmes sur des thèmes bien définis", précise-t-il.



M. Fall n'a pas manqué de rappeler le programme d'urgence lancé par le Président Macky Sall pour accompagner les Universités publiques dans l'orientation de tous les bacheliers qui l'ont souhaité dans le public.



"Le Président a décidé de mettre à la disposition de l'Université de Thiès deux chapiteaux de 300 places et deux salles de 50 places ainsi que des blocs de bureaux. Rien que pour accompagner l'Université de Thiès. Pour ce qui concerne l'Université de Dakar, il a décidé de réhabiliter un chapiteau de 2500 places et un chapiteau de 1250 places en deux chapiteaux de 650 places, plus 20 bureaux. Pour l'Université de Ziguinchor, il a prévu d'y mettre un chapiteau de 500 places et deux chapiteaux de 300 places. A Bambey, 5 bureaux sont prévus. C'est la première phase des mesures d'urgence. La deuxième phase sera déroulée en ce début d'année 2020", a-t-il révélé