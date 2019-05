Innocence Ntap Ndiaye se félicite de la paix sociale revenue à l’UGB

La présidente du Haut conseil national du dialogue social (HCNDS), Innocence Ntap Ndiaye, a salué mercredi les efforts fournis par les parties prenantes pour parvenir à ’’un pacte de paix sociale’’ à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Les étudiants de même que l’administration ont fourni des efforts ayant permis de sceller "un pacte de paix sociale et de stabilité, pour favoriser la concertation et le dialogue", a-t-elle déclaré.



Innocence Ntap Ndiaye participait à une cérémonie de prières en mémoire de feu Mouhamadou Fallou Sène, un étudiant tué le 15 avril 2018 au cours d’une manifestation organisée par les pensionnaires de l’UGB pour réclamer leurs bourses.



A partir de ce jour, mercredi, "une nouvelle ère de paix va désormais sonner au campus universitaire, pour donner raison au dialogue et la concertation", en vue de "régler les revendications" contenues dans la plateforme soumise par les étudiants, "dont le point le plus crucial est l’assainissement", a indiqué Mme Ndiaye.



Elle a révélé que depuis le 17 avril dernier, son institution était impliquée en rencontrant les étudiants et les autorités de l’UGB, dans le cadre de concertations visant à "amener les uns et les autres à la raison, car on notait qu’il y avait un problème de communication et de dialogue".



"Aujourd’hui, en raison de l’acuité de la crise, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour’’ prendre en charge le problème de l’assainissement et y apporter des solutions, a-t-il souligné en présence du recteur de l’UGB, professeur Ousmane Thiaré.



Selon Mme Innocence Ntap, "les étudiants sont là pour étudier et ne doivent pas compromettre leur avenir, car ils sont l’espoir du pays".



Aussi annonce-t-elle que la mission entamée par le Haut conseil national du dialogue social va être poursuivie dans les autres universités du Sénégal, afin que "la paix sociale soit érigée en règle partout, grâce au dialogue et à la concertation pour surmonter les crises et difficultés".





