Insertion des jeunes diplômés : l'UGB dresse la cartographie des employeurs agricoles (vidéo)

Fidèle à ses missions de Service à la Communauté et de facilitation à l'insertion des jeunes diplômés, L'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a initié, un projet fédérateur de production de la cartographie des entreprises du Sénégal, en collaboration avec plusieurs structures d'appui. Une démarche entreprise à travers sa Direction de I'Innovation scientifique, de l'Insertion, de la Prospective et du Service à la Communauté (D2IPS).



Cet outil vise à permettre aux entités concernées de travailler en synergie avec les entreprises pourvoyeuses de stages et d'emplois et à les sensibiliser sur la nécessité de faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans l'entreprise et l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences.



Le constat selon lequel des millions de jeunes fraichement diplômés arrivent sur le marché de l'emploi, mais sans expérience, justifie la volonté de l'UGB de mettre en place un dispositif d'accompagnement adéquat.



Par ailleurs, la question de l'insertion des jeunes soulève de nos jours les défis de l'emploi et l'auto-emploi qui sont pourtant devenus de plus en plus compétitifs.



>>> Les réactions des parties prenantes au projet