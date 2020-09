Intelligence artificielle : l'Agence Ecofin a signé avec l’UGB un programme de recherche sur 5 ans

Les compétences déjà connues de l’institution de Saint-Louis, en mathématiques et en informatique, ainsi que la forte attirance des jeunes Sénégalais pour les métiers de l’IA, ont offert à l’UGB un terrain favorable à l’éclosion de ce savoir faire.



Dans une interview qu’il a accordé à l’agence, Chérif Diallo, Chef de la section d’informatique de l’UGB, livre sa vision du développement africain de l’IA, et explique comment la jeunesse africaine peut, grâce à ces puissantes technologies très accessibles, changer le cours de l’histoire du continent : « Inéluctablement l’Afrique va contribuer et se positionner sur le marché mondial de l’IA. Il reste à sensibiliser les politiques par rapport à cet enjeu.» estime-t-il.



Ainsi, l’Agence Ecofin a signé, ce 20 juillet 2020, un partenariat sur 5 ans avec l’université de Saint-Louis. Pour Omar Sokhna, IT Manager, qui pilote ce projet pour la partie Ecofin, « la collaboration est très instructive avec l'utilisation des méthodes Agiles dans les différents projets. Nous attendons beaucoup de ce partenariat avec UGB pour renforcer les compétences de notre équipe technique dans les domaines de l'IA.»



MEDIAMANIA