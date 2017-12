L’ARD magnifie la gestion participative du budget de Rosso-Sénégal

Une telle approche a permis aux populations locales d’être au coeur des décisions et orientations prises par les élus pour la communauté, a dit M. Sow.



Le directeur de l’ARD intervenait lors de la journée de dialogue et interpellation citoyenne, initiée par l’ONG Enda Ecopop, Osiwa et sa structure dans le cadre du projet de promotion de la participation citoyenne dans la planification budgétaire et gestion des affaires locales (projet PBPS).

Selon Ousmane Sow, "les 75 millions de FCFA mis à la disposition de la commune de Rosso-Sénégal par le programme national de développement local (PNDL) destinés aux secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau et de l’électrification ont été exécutés de manière judicieuse et dans la transparence".

Par contre, a-t-il fait noter, "seul le programme sur l’extension et l’adduction en eau des foyers de cette commune n’a pas été encore réalisé, du fait des lourdeurs et des exigences de la passation de marché et de l’appel d’offre".

Le directeur de l’ARD a néanmoins rassuré les populations bénéficiaires, informant que "le projet sera réalisé d’ici fin décembre".

De son coté, le maire de la commune de Rosso-Sénégal, Cheikh Gaye a relevé que "les populations ont pu elles-mêmes, choisir les priorités des investissements à faire avec l’enveloppe de 75 millions FCFA".

S’agissant de l’éducation, Cheikh Gaye a indiqué que 4 nouvelles salles de classes ont été construites au lycée de Rosso-Sénégal, l’électrification étendue, la clôture du cimetière et le poste de santé réhabilités".