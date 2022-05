L'UGB abrite un atelier de dissémination de la stratégie nationale de la recherche - vidéo

Un atelier de dissémination de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation s’est ouvert ce jeudi à l’Université Gaston Berger (UGB) à l’initiative de l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal (ANRSA). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un programme d’ateliers qui a pour objectif d’augmenter les connaissances relatives à la recherche et l’innovation notamment le Projet ’’Valorising Research Results and Innovation in West Africa+ (VARRIWA)’’. ’’VARRIWA’’, selon son coordonnateur, Moussa Sidibé, est ’’une initiative financée par le Fonds ACP pour l’Innovation, une des composantes du Programme de recherches et d’innovation de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP, avec la contribution financière de l’Union européenne (11ème Fed)’’.