La CESL paralyse l'UGB : les étudiants décrètent 48 heures de "cessations d'activités pédagogiques"

Se référant aussi à la dernière note du recteur qui précisait aux étudiants que les "journées sans tickets "ne serait plus tolérées" et que "t outes les dispositions nécessaires" seront prises pour pour stopper les JST, le porte-parole du jour Alexandre Mapal Sambou a indiqué par là même qu'il est avéré que les forces de l'ordre ont été autorisé à entrer dans le campus social dès demain (et peut-être même dans la soirée du 14 au 15 mai).



A cet effet, en plus du mot d'ordre de 48 heures cessations d'activités pédagogiques, M. Sambou a invité, lors d'une assemblée générale tenue dans la nuit du lundi 14 mai au tour de l’œuf (campus social de l'UGB), ses camarades étudiants à une veillée au tour de l’œuf afin d'anticiper toutes conséquences d'une éventuelle entrée des forces de l'ordre dans le campus.



NDARFINFO avec UGBNEWS





La Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété 48 heures de cessations de cours pour dénoncer le "non respect" des engagements des autorités universitaires quant au retard de paiement des bourses du mois d'avril. Elle dénoncent également les difficultés que rencontrent certains étudiants de l'UGB comme les problèmes de récéption des bourses la plateforme Wizal.