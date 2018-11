La COJER de Dagana lance le programme "Sunu Bilan, Sunu Campagne" (communiqué)

Considérant les remarquables progrès de notre pays depuis 2012, grâce à la vision et l’engagement volontariste du président de la République Macky Sall, marqués par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent (PSE),



Conscients de la nécessité de consolider les performances de notre économie marquées notamment par la présence du Sénégal dans le classement des meilleures économies africaines en termes de perspectives.



Convaincus de la nécessité de donner au président Macky Sall un deuxième mandat dés le premier tour de la présidentielle de 2019, gage de la poursuite avec succès des projets et programmes du PSE en vue d’atteindre l’émergence en 2035.



Constatant la posture du président Macky SALL à poursuivre les efforts colossaux pour un Sénégal de paix, de tolérance et de démocratie.



Nous, membres de la Cojer du département de Dagana,



Avons décidé de nous mobiliser comme jamais avant, aux côtés du président de la République, du gouvernement, du parti et de la majorité présidentielle



Prenons l’engagement d’intensifier le travail de vulgarisation des réalisations du gouvernement

Lançons solennellement l’initiative « SUNU BILAN, SUNU CAMPAGNE » pour présenter et défendre le bilan du candidat.



La Cojer du département de Dagana