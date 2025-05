Le CEM Guinaw Rails célèbre l’excellence et récompense ses meilleurs élèves

La Journée de l’excellence a été célébrée hier au CEM Guinaw Rails, en présence des élèves, enseignants, parents et autorités éducatives. Cette cérémonie a permis de récompenser les meilleurs élèves de l’établissement, en valorisant leurs efforts et leur engagement tout au long de l’année scolaire.



L’événement a également été marqué par un hommage rendu à l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis, Amadou Al Ousseynou Sarr, salué pour ses actions en faveur de la qualité de l’enseignement et son accompagnement des structures scolaires.



L’annonce de la volonté de transformer le collège en lycée a été magnifiée. Un projet accueilli avec satisfaction par les habitants du quartier et la communauté éducative, qui voient en cette évolution une étape majeure pour l’avenir des jeunes de la localité très populeuse.