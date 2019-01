Le Professeur Mary Teuw NIANE : Un acteur de l'éducation au service de la santé et du sport. Par Bacary SECK

Et ce, du fait d'un homme exceptionnel, dont l'amour du travail bien fait, la politesse, l'attachement aux directives de SEM Macky Sall (Président de la République du Sénégal) et à sa ville natale ne sont plus à prouver. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Professeur Mary Teuw Niane (puisque c'est de lui qu'il s'agit) s'est fait sienne la réélection de SEM Macky Sall.



En effet, étant donné que son agenda ministériel ne lui permet pas d'être tout le temps dans sa base, chaque fois que cette possibilité lui est offerte, le MESRI va à la rencontre de la population, leur tend une oreille attentive et discute avec elle. Avec son cabinet, appelé la Mouvance et qui fait le travail en amont, il abat un travail extraordinaire dans la capitale du Nord.





Nonobstant les mobilisations exceptionnelles auxquelles le Chef de l'État a eu droit lors de ses venues à Saint-Louis (mobilisations à lui imputables), le M.E.S.R.I s'est investi à fond dans la Couverture Maladie Universelle, un des points phares du PSE. Le Vendredi 14 Décembre 2019, au Quai des Arts, sis à la pointe nord de l'Île, tous les élèves de CM2 du département, ainsi que tous ceux des écoles primaires de Bango, Ngallele, Sanar, Toddé, en collaboration avec L'IA et les IEF, ont été enrôlés dans la C.M.U.



Un acte fort de cet homme, que les populations saint-louisiennes ont fini de surnommer le "Messie", tant ses actes sont appréciés partout et par tout le monde. Cet enrôlement, à hauteur de treize millions (dix millions pour la CMU et trois pour les photos et autres frais), vient à son heure car permettant de résorber les disparités économiques, car tous ces enfants pourront se soigner, sans pour autant que leurs parents ne soient inquietés, car avoir accès à des soins de santé et gratuitement est une aubaine pour les parents.





L'enrôlement des ses élèves n'a pas été le seul acte fort posé par le Professeur Mary Teuw Niane. Le mouvement navétane n'a pas été en reste. Quatre zones de l'ODCAV de Saint-Louis ont choisi le M.E.S.R.I comme parrain de leur finale. Les zones 3, 4, 6 et 9 ont été séduites par la disponibilité, l'engagement, mais aussi et surtout la qualité et la richesse des lots: maillots, blousons, bas, trophées, tee-shirts, primes, entre autres.



C'était l'apothéose lors de la visite rendue par le Professeur Mary Teuw Niane, accompagné d'une très forte délégation, aux différentes équipes cadettes et séniors devant disputer les finales. Non seulement les équipes finalistes ont bénéficié des largesses du Ministre, mais aussi toutes les équipes appartenant aux zones. Le Ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse, appel au fair-play, mais surtout aux études; un message bien apprécié par les parents et les dignitaires venus nombreux l'accueillir.





Les finales ont été âprement disputées, sous l'oeil intéressé du Professeur Mary Teuw Niane, et les équipes ayant terminé leur match sans prendre de carton ont reçu une prime supplémentaire de la part du M.E.S.R.I.

Cette occasion a été saisie par le parrain pour aller à la rencontre des populations des différentes localités de la région. La formule du "porte à porte", entreprise par le Ministre et son Cabinet, a été bien appréciée par les militants. Ils ont été séduits par l'humilité de ce Ministre et le lui ont signifié de vive voix.



Selon eux, c'était la première fois qu'ils côtoyaient un Ministre de la République aussi humble, courtois, poli, attentif et instruit que le Professeur Mary Teuw Niane. Il n'aime pas être appelé M.le Ministre mais plutôt M.le Professeur. Cette étape fut très émouvante.





Les audiences n'ont pas été en reste. Du matin au soir, le M.E.S.R.I reçois les militants et sympathisants, les associations féminines et de jeunes, les gens venus le voir pour l'accompagner dans son voeu de réélire le Président Macky Sall. Dès qu'il est à Saint-Louis, il ne chôme pas, d'où le surnom de "machine gouvernementale", car ne se reposant presque pas.



Comme aiment à le rappeler la Mouvance et ses partisans, "MTN, EVERYWHERE YOU GO!!!", ou encore "MTN, LA FORCE TRANQUILLE DE SEM MACKY SALL".



Les populations, en retour, lui ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude, et n'ont pas manqué de lui faire une promesse ferme: l'accompagner et le soutenir dans sa volonté de réélire le Président Macky Sall, dès le premier tour des élections présidentielles du 24 Février prochain.



M. Bacary SECK

Président et coordonnateur du M.A.C.K.Y.