Le Prytanée Militaire de Saint-Louis honore ses génies - photos

Une traditionnelle cérémonie solennelle de distribution de prix aux élèves présidée par le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba. En effet, celle-ci est destinée à honorer et récompenser les meilleurs élèves de cette prestigieuse école qui s’est une fois de plus retrouvée au sommet, en raflant la mise, à l’issue de l’examen du baccalauréat 2022. En effet, les enfants de troupe ont enregistré un pourcentage de réussite de 100%, à la proclamation des résultats du baccalauréat de cette année.



C'est en présence de plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que de parents d'élèves que le Ministre des Forces Armées Me Sidiki Kaba a présidé hier la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux élèves du Prytanée Militaire de Saint-Louis. L'autorité a saisi cette occasion pour récompenser les élèves qui se sont distingués, pour leurs bonnes performances scolaires au cours de l’année scolaire 2021-2022.



Il en a profité aussi pour réaffirmer l’engagement du Chef de l'État Macky Sall, à toujours accompagner cette "cette prestigieuse école". "Les efforts constants que le Président de la République déploie, mettent en exergue la priorité donnée à l’école. Car comme il l'a souligné lors du Forum sur l’Éducation en marge de la 72ème assemblée générale des Nations Unies, l’éducation détermine la qualité des ressources humaines qui portent le développement d’une Nation", a dit Me Sidiki Kaba tout en rappelant que le rôle de l’histoire dans la formation à la citoyenneté est central.



"C’est fort de ce constat que le Chef de l'État Macky Sall avait initié le projet d’écriture de l’histoire générale du Sénégal, confié à une équipe qui a déjà publié ses cinq premiers volumes le 19 juillet 2019", a-t-il poursuivi tout en annonçant que le Prytanée militaire de Saint-Louis célébrera le centenaire de la création de l’école en 2023 sous le thème "Cent ans d’Excellence et d’Intégration Africaine".





