Le Sénégal extrade en Mauritanie un Français, trafiquant de drogue

Les autorités sénégalaises ont remis à leurs homologues mauritaniennes un notoire trafiquant de drogue de nationalité française, a-t-on appris de source sécuritaire samedi dans la capitale mauritanienne.



Eric Walter Amégan, arrêté ces derniers jours au Sénégal, a été extradé sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par Nouakchott en 2015. Il avait été remis une première fois par Dakar à Nouakchott où il a été jugé et condamné à 15 ans de prison avant de bénéficier d’une grâce présidentielle et d’être expulsé hors du pays en février 2011.



Le dossier du trafiquant qui avait défrayé la chronique en Mauritanie un bon moment comportait également 41 autres personnes dont le représentant d’Interpol à Nouakchott.



Il avait provoqué la sanction d’un certain nombre de magistrats ayant prononcé des peines en appel contre ces dealers et accusés d’avoir été trop durs avec eux.



Le président de cette composition de magistrats a été limogé et les autres membres dégradés lors d’une réunion du Haut conseil de la magistrature.



