Le bien-être des populations au cœur des préoccupations présidentielles. Par Ibrahima DIAO

Eau potable, électrification, financements, emploi des jeunes, allègement des travaux de la femme : une panoplie de réalisations au bénéfice d’une commune abonnée au leadership électoral dans un département fortement ancré dans le camp présidentiel. Depuis 2012 Fass NGOM n’a jamais versé moins de 65 % de suffrages dans la cagnotte présidentielle. Ces réalisations en sont la récompense.



Messieurs Cheikh DIOP, Charles FALL ainsi que Mamadou FAYE

Respectivement, DG du PUDC, de la SONES et du FERA ont su traduire en actes concrets la volonté du Président Macky SALL de doter les populations, notamment en milieu rural d’outils d’amélioration de leurs conditions de travail et de leur confort de vie.



À ces fins, ils ont été fortement épaulés par le Ministre Mansour FAYE , infatigable serviteur des nobles causes.

Les populations reconnaissantes exprimeront inévitablement cette satisfaction dans les urnes demain et après-demain Incha Allah. Pour l’instant, l’heure est aux réjouissances certes, mais aussi aux réflexions et stratégies portant l’octroi dune majorité absolue au président bâtisseur.



Pourquoi vouloir interrompre la belle symphonie qui transforme le visage du pays en direction d’une émergence qui se dessine sous nos yeux et dont le précurseur disposé à accompagner son peuple vers ces sommets royaux, mérite éloges et reconnaissance, confiance et encouragement pour parachever l’œuvre grandiose inscrite au destin de la Nation.



Nous invitons chaque Sénégalais, par-delà les chapelles, à une introspection comparative des gouvernances successives depuis 1960.

L'histoire ne ment pas.



M Ibrahima DIAO

Maire de FASS NGOM

PLÉNIPOTENTIAIRE BBY ARRONDISSEMENT DE RAO