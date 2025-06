Le cri d’alarme de Ngaye Sunu Yité à l’État : " Depuis 1876, rien n’a changé dans notre village "

L’association Ngaye Sunu Yité a organisé ce week-end à Saint-Louis la deuxième édition de ses retrouvailles et journée de communion, en présence du maire de Gandon, Alpha Mamadou Diop, de chefs religieux, de notables et d’autres personnalités locales.



L’événement, placé sous le signe de l’unité et du développement, a été l’occasion pour les membres de la communauté de formuler des doléances fortes à l’attention des plus hautes autorités du pays, notamment le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



S’exprimant au nom du Khalif de Ngaye, Babacar Boye a déploré la marginalisation persistante du village, fondé en 1876, qui peine à bénéficier des retombées des politiques publiques. « Notre village n’a jamais bénéficié d’un réel accompagnement de l’État. Aujourd’hui encore, nous ne disposons pas d’une route praticable », a-t-il dit.



Il a également dénoncé la pression foncière exercée par certains acteurs de l’agrobusiness, accusés de s’approprier des terres appartenant à la communauté. « Il est inacceptable que le Khalif de Ngaye ait été dépossédé de ses propres terres. Si on en arrive là, c’est que la situation est devenue grave », a-t-il dit.



Pour sa part, Doudou Seck, président de l’association Ngaye Sunu Yité, a rappelé que l’action de l’organisation est guidée par une vision spirituelle et communautaire.



« Le programme de développement de notre village est notre seul sacerdoce. Notre engagement découle de l’ordonnance de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif général des Tidjanes », a-t-il laissé entendre.



Il a appelé à poursuivre la mobilisation pour faire avancer les causes locales et renforcer la solidarité autour des projets de développement. « Nous travaillerons davantage pour que cette dynamique connaisse un succès franc dans les années à venir », a-t-il conclu.