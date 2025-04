Le numérique au service de l’excellence : le CCOS/UGB initie les élèves aux métiers d’avenir

Sous le thème « L’excellence au service du développement numérique », le Centre de Calcul Ousmane Seck (CCOS) a organisé une journée d’initiation aux technologies de demain, en partenariat avec Orange Digital Center (ODC) et la Direction de la Coopération, de l'Insertion et du Service à la Communauté (DCISC). À travers une immersion dans le FabLab, les élèves du lycée Aimée Césaire ont découvert les métiers et compétences du futur. Cette initiative vise à valoriser l'expérience acquise par une attestation officielle, renforçant ainsi leur parcours académique et leur orientation vers les secteurs clés de l'innovation numérique.