Le président Diomaye FAYE exige un cessez-le -feu à Gaza et au Liban

"En ce moment critique pour la Palestine et le Liban, nous devons rester unis pour la paix, la justice et la dignité. Le Sénégal réaffirme son soutien ferme aux peuples palestinien et libanais et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la spirale de violence", a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye dans un post publié sur le réseau social X.



À travers cette déclaration, le Président a interpellé ses homologues, les exhortant à agir de manière concertée pour arrêter cette escalade de violence dans la région.



Le Président Diomaye Faye a quitté Dakar hier pour prendre part au sommet extraordinaire de la Conférence Islamique (OCI). Cette réunion, qui se tient ce lundi à Riyad, la capitale saoudienne, a pour objectif d'examiner la situation actuelle à Gaza et au Liban, en réponse à l'aggravation du conflit dans ces deux régions.