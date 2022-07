Législatives 2022 : «Ndar Ca Kanam» à l’assaut pour la victoire Benno

En vue d’accorder une large majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar, le mouvement « Ndar Ca Kanam » mène une campagne de sensibilisation sur les enjeux de ses joutes dans les 33 quartiers de la ville. Ses visites de proximité sont une occasion pour le président de cette mouvance Adama Kane DIALLO de s’entretenir avec les populations sur la nécessité d’offrir une large marge de manœuvre à la mouvance présidentielle. « Cela permettre de conférer plus d’efficacité à l’action publique et permettra de traduire la vision claire du président Macky SALL sans entraves », a indiqué le conseiller municipal.



« Nous appuyons le maire Amadou Mansour FAYE dans cette optique parce que nous sommes conscients que c’est la bonne marche à suivre. C’est pour cela que nous avons mobilisé toutes les représentations de notre mouvance et mis les ressources nécessaires pour la victoire de BBY », a-t-il ajouté.



« Nous invitions le peuple et surtout, la jeunesse à faire le bon choix, loin de toute aventure périlleuse, nuisible à son avenir », a conclu M. Kane DIALLO.



