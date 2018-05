Les déclarations explosives de Cissé Lô sur Macky Sall et Marième Faye

Moustapha Cissé Lô a déposé les armes. Il a démissionné de toutes les instances de l'Alliance pour la République (Apr). Dans cet enregistrement qu'on lui prête et que n'avons pas pu, jusque-là, authentifier, il livre les raisons de sa décision. Sans retenue.





Cissé Lô serait au téléphone avec Harouna Dia, un des fondateurs de l'Apr. Déclarant qu'il ne peut "plus cautionner les nombreuses erreurs" de Macky Sall, comme la nomination de Souleymane Ndéné Ndiaye comme PCA de Air Sénégal SA. Qu'il en a marre de voir le chef de l'État accorder ses faveurs à ses ennemis d'hier au détriment de ses vieux amis, ceux qui l'ont accompagné durant sa traversée du désert.



Cissé Lô n'aurait qu'une idée en tête aujourd'hui : prier pour la réélection de Macky Sall en 2019 et se positionner à partir de 2024 pour ses deux objectifs politiques personnels : la présidence de l'Assemblée nationale et la mairie de Dakar.



Dans cette perspective, Cissé Lô aurait commencé à nouer des alliances et à compter ses soutiens



Écoutez cet enregistrement explosif.