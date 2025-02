Lycée technique André Peytavin : ouverture des journées d’animation pour la promotion des études scientifiques

Le Lycée technique André Peytavin (LTAP) a accueilli, hier mardi, une cérémonie de lancement des journées d’animation dédiées à la promotion des études scientifiques dans les écoles du Réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU), portant sur le thème « Apprendre les Mathématiques et Sciences pour quel devenir ? », ces journées se dérouleront sur deux jours.



Cet événement vise à sensibiliser les jeunes sur l’importance des disciplines en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) dans le cadre du développement éducatif et socio-économique du pays.



Cette initiative n'est pas simplement une occasion de discussion, mais un appel à l'action pour renforcer l'orientation des jeunes vers les études scientifiques, a rappelé Aliou Ly, secrétaire général de la Commission nationale pour l’UNESCO/ICESCO, à l'ouverture des journées.



« Le Sénégal possède de nombreuses ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, ainsi que des atouts humains et culturels significatifs. Cependant, nous faisons face à un défi majeur. Il s'agit de notre dépendance envers d’autres pays pour satisfaire nos besoins technologiques et scientifiques », a-t-il indiqué.



La coordonnatrice nationale du réSEAU, Abibatou Sylla Sow, a précisé que cette initiative regroupe trois établissements scolaires de Saint-Louis : le CEM Abdoulaye Mar Diop, le Lycée technique André Peytavin et le lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall. Elle a souligné que cette dynamique vise à sensibiliser 30 élèves sur l’importance des études scientifiques dans le cadre du système éducatif national.



NDARINFO