MATIC : 100% de réussite pour la première promotion

Les 17 étudiants de la première promotion de formation en master de traduction interprétation de conférences (Matic), de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont reçu, samedi, leurs diplômes au cours d’une cérémonie de graduation à l’auditorium UGB2, a constaté l’APS.

A cette occasion, le professeur Baydallaye Kane, recteur de l’UBG a félicité les récipiendaires avant de les exhorter "à la rigueur, à l’éthique et à la solidarité dans l’exercice de leur métier".



L’UGB a pris l’option depuis 2010 de mettre en place des filières professionnelles, en parfaite adéquation avec la filière formation/emploi a dit le recteur.

Qui a souligné que son institution universitaire vient, après la sortie de la première promotion d’ingénieurs en génie électromécanique en 2017, mettre sur le marché de l’emploi 17 diplômés en Matic, "des interprètes de haut niveau, spécialisés dans la traduction et capables de communiquer de façon fidèle et fluide, en leur langue d’arrivée de l’information écrite en langue étrangère".

Le professeur Kane a également annoncé pour "très prochainement" la sortie de la première promotion de docteurs en médecine de l’UGB, estimant que "cela démontre l’excellence et la qualité des enseignements dispensés, afin de mettre sur le marché des ressources humaines compétentes et qualifiées".

Olivier Sagna, le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dioro Sow, le directeur de l’UFR des lettres et sciences humaines de l’UGB et le parrain, Malick Sy, ancien interprète aux Nations Unies, ont tour à tour salué cette formation en master de traduction et interprétation de conférences (Matic) qui permet ainsi au Sénégal de disposer d’interprètes qualifiés et compétents.

Le docteur Aly Sambou, coordonnateur de la formation a relevé "la détermination et l’engagement" des récipiendaires qui ont, dit-il, " mouillé le maillot" pour arriver à 100% de réussite pour cette première promotion.