MATIC DE L’UGB : 13 récipiendaires honorés (vidéo)

Les diplômés de la deuxième promotion 2016-2018 du Master de traduction et interprétation de conférence (MATIC) ont reçu, vendredi, leur parchemin, au cours d’une cérémonie de graduation présidée par le recteur Ousmane THIARÉ. Treize récipiendaires dont cinq (05) spécialisés en traduction de conférence et huit (08) en traduction ont été distingués.



« La formation s’est déroulée dans d’excellentes conditions », a révélé le docteur Aly SAMBOU, le coordonnateur de ce programme logé au sein de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. « Les spécialistes sont appelés à être des médiateurs linguistiques de haut niveau pouvant jouer un rôle de pont entre plusieurs langues et cultures afin de faciliter la transmission et la vulgarisation des savoirs’’, a-t-il notamment indiqué.



Le recteur a exprimé sa fierté d’avoir assisté à cette cérémonie solennelle, en saluant le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Union européenne qui a permis de former à ces compétences très convoitées.