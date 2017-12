Marième Faye Sall échappe à la foule surexcitée grâce aux forces de l’ordre

La Première dame Marième Faye Sall échappe, grâce aux forces de l’ordre, à la foule surexcitée par sa présence à la foire de Dakar (FIDAK).

La 26e édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) a ouvert ses portes depuis quelques jours. Et, hier jeudi 21 décembre, elle a reçu une visite assez spéciale avec la venue de la Première dame du Sénégal, Madame Marième Faye Sall. Se voulant d’une grande discrétion dans ses déplacements et activités, elle a très rapidement été encerclée par une foule immense. Fort heureusement, les forces de l’ordre ont pu l’escorter et la mener à bon port.