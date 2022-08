Mary Teuw NIANE adresse de " chaleureuses félicitations" à l’inter-coalition YEWWI WALLU

" J’exprime mes chaleureuses félicitations à l’inter coalition YEWWI WALLU pour sa victoire écrasante dans le département de Saint Louis ( plus de 10 900 voix d’écart) et dans la commune de Saint Louis ( plus de 12 000 voix d’écart)", a déclaré ce matin, le professeur Mary Teuw NIANE.



" Je félicite chaleureusement la tête de file de l’inter coalition Babacar Abba Mbaye", a-t-il ajouté. Le démissionnaire de la présidence du conseil d'administration de Petrosen salue le travail des forces des coalitions alliées et es membres de sa mouvance ainsi que " toute la population du département de Saint Louis : commune de Saint Louis et arrondissement de Rao".



NDARINFO.COM