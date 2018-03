Mary Teuw Niane : ‘’ La science est née en Afrique et elle va y revenir’’

Après le président de la République en 2017, la directrice d’’’Intelligence magazine’’, Amy Sarr Fall, a choisi, pour la 6e édition de la Grande rentrée citoyenne, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation comme mentor général des élèves et étudiants du Sénégal. Devant un parterre de personnalités, dans un Grand Théâtre plein à craquer, celui qu’on peut appeler ‘’M. Réformes’’ avait de quoi raconter et partager avec ces jeunes en formation. De son enfance assombrie du fait de l’amputation prématurée de son papa à moins de 2 ans, à son parcours scolaire et académique enviable, le ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas manqué d’émouvoir son public et de galvaniser les enfants. ‘’La science est née en Afrique. Elle est partie ailleurs. Il y a eu des parenthèses, mais elle va y revenir’’, a expliqué le ministre d’un ton optimiste sur l’avenir de l’Afrique et du Sénégal en particulier. D’où les nécessaires réformes pour la réussite desquelles dépend largement, selon lui, la survie et l’avenir de l’enseignement supérieur sénégalais : ‘’Réformer ou périr.’’



Situant les réformes dans une perspective futuriste, l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est allé fouiller dans un vieux discours du 35e président des Etats-Unis d’Amérique pour l’offrir aux élèves et étudiants à méditer. Il s’agit d’un extrait du discours de John F. Kennedy qu’il prononça à l’université Rice, le mercredi 12 septembre 1962. Un discours consacré à sa vision nationale dans le domaine spatial. Toutefois, la compréhension de ce discours est tributaire du contexte de guerre froide marqué par une concurrence scientifique sans précédent entre Américains et Soviétiques qui cherchaient, chacun, à placer le premier satellite en orbite.



Cette première tranche, rappelle Mary Teuw Niane, a été perdue par les Américains, puisque les Soviétiques ont été les premiers, avec Yuri Gagarin, à avoir effectué un vol dans l’espace. Toutefois, les Américains, sous le leadership de leur président, ne se sont pas découragés. ‘’Nous choisissons d’aller sur la lune. Nous choisissons d’aller sur la lune au cours de cette décennie et d’accomplir d’autres choses encore, non pas parce que c’est facile, mais bien parce que c’est difficile. Car ce but servira à organiser et à donner le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire. Parce que c’est un défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de gagner, et les autres également’’, a convoqué Mary Teuw Niane.



Le parrain invite les élèves et les étudiants à lire et à relire ce discours et de l’adapter à la situation de leur pays. ‘’Si nous voulons réussir, il faut gagner les défis qui valent la peine d’être gagnés. Ce discours a été tenu le 12 septembre 1962, et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong (Américain) fut le premier homme à marcher sur la lune. C’était un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité’’, a-t-il conclu.



Pour cette 6e édition, outre le ministre, Moustapha Ndiaye (notaire), Momar Nguer, (vice-président du groupe Total), Gabriel Fall (président de Cgf Bourse) et Mmes Ramatoulaye Mbengue (recteur de Thiès) et Yaye Astou Thiam (directrice générale d’Eticca) ont été les mentors offerts en modèles aux élèves et étudiants.





