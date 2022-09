Maternelle de Ngallèle : l’IEF de Saint-Louis magnifie les bonnes œuvres de Counterpart International – vidéo

Une délégation de Counterpart International a visité hier la maternité de Ngallèle rénovée grâce au soutien de cette organisation. Pour rappel, deux salles de classe ont été construites par cette institution à vocation lucrative en plus d’un soutien considérable au fonctionnement des cantines scolaires. Mme ALETH, la cheffe de la mission a rappelé que cet appui du peuple américain s’inscrit dans la volonté de renforcer la sécurité alimentaire au Sénégal, en magnifiant l’engagement de la communauté et des autorités éducatives à donner corps au projet. L’Inspecteur de l’Éducation e de la Formation de la commune de Saint-Louis s’est réjouit de cet accompagnement aux multiples bénéfices. Amadou Al Ousseynou SARR a exprimé le souhait d’un renforcement de la collaboration entre cet établissement élémentaire et l’ONG basé à Arlington, en Virginie.