Mauritanie : « Aziz avait bien œuvré pour un troisième mandat », renseigne un de ses proches

L’ancien président de l’UPR, Sidi Mohamed O. Maham, a déclaré que l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz avait tenté d’obtenir un troisième mandat et qu’il avait œuvré pour cela.



Ould Maham s’exprimait sur la chaîne ALBARLEMANIA, lors de sa première sortie médiatique depuis sa démission et son départ de la présidence du parti union pour la république (UPR) pendant la fin du régime du président Aziz.



Sidi Mohamed O. Maham qui était l’un des proches de l’ancien président a réaffirmé qu’il n’avait jamais sollicité un troisième mandat pour O. Abdel Aziz, que le parti n’a jamais publié un communiqué en ce sens et que les députés n’ont pas été sollicités pour appuyer cette volonté de l’ancien président.



Il a ajouté que le mouvement qui était apparu pour solliciter un troisième mandat était consécutif à des dissensions internes destinées à trouver une solution à une crise qui couvait au sein du groupe parlementaire à propos de différentes questions dont celle du troisième mandat.