Mauritanie : Un Sénégalais retrouvé pendu dans sa chambre

Sale temps pour les Sénégalais vivant à l'étranger. Agé de 34 ans, Moussa Diallo a été retrouvé mort dans sa chambre à Rosso en Mauritanie.

De père sénégalais et de mère mauritanienne, le défunt a été retrouvé pendu, précise le correspondant de la Rfm.

Moussa Diallo qui travaillait dans la maçonnerie, vivait avec deux de ses cousins au quartier métro à Rosso-Mauritanie.

Vers 06 heures du matin, ce lundi, ses deux cousins sont sortis pour aller au travail. Diallo qui souffre de problèmes gastriques, est resté. Les deux cousins qui sont rentrés plus tôt que prévu retrouvent Moussa avec une corde autour du cou.

La police agite la thèse du suicide. Car, les portes et fenêtres de la chambre étaient fermées de l'intérieur.



SENEWEB