Mauritanie: l'opposition rejette la victoire autoproclamée de Ghazouani. La France accusée de soutenir un "hold-up électoral"

Après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle mauritanienne, les candidats de l'opposition ont déclaré ce dimanche 23 juin rejeter les résultats, avant même leur publication officielle par la Céni.



« Nous avons constaté que le pouvoir a perdu la bataille électorale », ont déclaré les quatre candidats de l’opposition mauritanienne à l'issue d'une réunion commune, organisée après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle mauritanienne.



« Nous avons saisi la Céni qui s’est dite outrée par cet acte irresponsable qui passe outre l’institution légale », ont ajouté Sidi Mohamed Ould Boubacar, Biram Dah Abeid, Mohamed Ould Maouloud et Kane Hamidou Baba.



À l’aube, Mohamed Ould Ghazouani a effectivement fait une déclaration devant une assistance choisie, au Palais des congrès de Nouakchott et en présence du chef de l’État sortant Mohamed Ould Abdel Aziz, son principal soutien. Il s’est proclamé vainqueur, dès le premier tour, et avec une large avance, selon ses sources au sein de la Céni.



Pour le président de la Céni, Mohamed Vall ould Bellal, « toute autre déclaration ou annonce qui ne viendrait pas de la Céni n’a pas raison d’être ».



«La Céni est la seule habilitée à annoncer des résultats provisoires qu’elle transmet et qu’elle soumet au Conseil constitutionnel (...) Toute autre déclaration ou annonce qui ne viendrait pas de la Céni n’a pas raison d’être», a dit le Président de la Commission électorale.



La Céni a jusqu'à lundi soir pour annoncer les résultats provisoires, selon les textes qui prévoient que les résultats provisoires soient annoncés 48h après la fermeture des bureaux de vote.



Deux systèmes sont utilisés pour la compilation des résultats : l’un informatique et l’autre physique. Pour le moment, il n'est question que de la compilation informatique, dont la Céni ne doute pas de l’efficacité. Ce système a déjà été utilisé pour les législatives de l’année dernière. Néanmoins, les résultats officiels seront ceux des procès-verbaux physiques. La Céni a bon espoir de les annoncer ce dimanche soir ou demain.



Samba Thiam des FPC évoque un "hold-up électoral" avec la "complicité de la France"



L'un des leaders de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), et président des Flam, Samba Thiam a pointé "hold up électoral" avec la "complicité de la France" en réaction à l'élection probable au premier tour du candidat, Mohamed Ould Ghazouani, constate-t-on sur les réseaux sociaux.



"On nous a volé notre victoire physique, légale, avec la complicité de la France, mais on ne pourra pas nous voler cette victoire morale".



Pour lui, "la jeunesse négro- africaine a pris conscience, ces garçons et ses filles, en jean, jusque- la peu soucieuses de la chose politique ont pris conscience-. Il leur reste maintenant a franchir un autre obstacle : la barrière de la peur".



Samba Thiam se demande, par ailleurs, pourquoi "quelqu’un qui gagne haut la main ne sort pas les chars ou les mitrailleuses a la manière de Bongo" ironise-t-il pour railler la proclamation de victoire faite tôt ce matin par le candidat Ghazouani à l'issue d'une veillée électorale de sa direction de campagne.



Le candidat de la CVE K.H Baba aurait obtenu plus de 8% des suffrages exprimés, selon des résultats non encore confirmés par la Ceni. Il avait lui-même alerté contre "la confiscation de la volonté populaire" du fait de soupçons de fraude sur le scrutin présidentiel de samedi.



Rappelons que la Ceni n'a pas encore donné ses résultats provisoires dont la déclaration définitive devrait être, une fois connus, officiellement proclamés par le Conseil constitutionnel.



Des résultats officieux, rappelle-t-on, créditent le candidat du régime de plus de 51% des suffrages exprimés.