Mouhamadou Mboup se faisait passer pour un policier à Saint-Louis

Mécanicien de son état, Mouhamadou Mboup qui répare pour la plupart les véhicules de la police se faisait passer pour un flic. Il soutirait de l’argent et d’autres biens aux citoyens. Ses victimes sont nombreuses. Par exemple, il a eu à soutirer au couple Mbaye la somme de 529.000 Fcfa.



En effet, Cheikh Ndigueul Mbaye et son épouse Awa Cissé ont été victimes de deux cas de vol dans leur boutique de produits cosmétiques. Ils ont sollicité les services de leur ami «policier» Mouhamadou Mboup parce qu’ils suspectent un membre de leur famille. Le couple qui souhaitait régler l’affaire à l’amiable a remis 200.000 Fcfa au faux flic pour qu’il parte à la recherche de leur cambrioleur à Saint-Louis.



Une fois à destination, il reçoit à nouveau du couple diverses sommes d’argent jusqu’à empocher le montant de 529.000 Fcfa. Ingénieux, il a mis en scène l’arrestation d’un individu. L’une de ses autres victimes se nomme Benjamin. Ce dernier lui a demandé de lui réparer son véhicule, mais il s’est volatilisé avec la bagnole durant une année.



Finalement, il a été arrêté alentours du pont de Hann à bord du véhicule du nommé Benjamin. Il a été présenté hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour « usurpation de fonction, escroquerie, détention illégale d’arme blanche et vol d’une carte professionnelle appartenant au policier Ousmane Sarr». Mouhamadou Mboup a été condamné à un an de prison ferme.