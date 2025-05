Nouvelle présidence à l’IPSL : Khalifa Ababacar Sarr veut faire briller l’école au-delà des frontières

Nommé président du conseil d’administration de l’Institut polytechnique de Saint-Louis (IPSL), Khalifa Ababacar Sarr a officiellement pris fonction vendredi. Il s’est engagé à œuvrer pour le rayonnement de cette école d’ingénieurs de l’Université Gaston Berger (UGB), tant au niveau national qu’international.



« Je réaffirme avec force mon engagement à faire rayonner l’IPSL au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier », a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d’installation.



Directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) et ancien étudiant de l’UGB, M. Sarr a exprimé sa volonté de contribuer à la construction d’une école d’ingénieurs tournée vers l’innovation et apte à relever les défis contemporains, notamment la transition numérique, la souveraineté alimentaire et le développement durable.



Il a également insisté sur la nécessité d’assurer une bonne gouvernance de l’établissement, de renforcer les partenariats, de mobiliser des ressources et de soutenir les initiatives de création et d’innovation.



Le directeur de l’IPSL, le professeur André Faye, a précisé que le conseil d’administration de ce type d’institution doit être dirigé par une personnalité extérieure.



Il a souligné les défis auxquels fait face l’établissement, notamment le manque de personnel et l’absence de locaux propres, qui freinent sa montée en puissance.