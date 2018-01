Ould Abdel Aziz présente ses condoléances à Macky SALL

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé le message de condoléances qui suit à Son Excellence MonsieurMacky Sall, président de la République du Sénégal:



"Monsieur le Président et cher frère,



Nous avons appris avec consternation et tristesse la nouvelle de l’attaque armée survenue le samedi 6 janvier 2018 dans l’arrondissement de Niaguis, département de Ziguinchor, et qui a fait plusieurs morts et blessés.



En cette douloureuse occasion, je vous exprime, et à travers vous au peuple et au gouvernement sénégalais frères ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre entière solidarité.



Veuillez recevoir, Monsieur le Président et cher frère, l'assurance de ma très haute considération.



Mohamed Ould Abdel Aziz".