Ousmane SONKO à Saint-Louis, ce lundi : Yaw - Wallu sonne la mobilisation générale

La tête de liste nationale de l’intercoalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal sera à Saint-Louis est attendu à Saint-Louis demain 25 juillet avec les leaders de partis et mouvements alliés. Un appel à la mobilisation générale est lancé aux forces vices de la commune et du département en vue de réserver à la caravane nationale, un accueil retentissant. Après une escale à Louga, le leader de Pastef fera cap sur Mpal. Ousmane Sonko, qui entretient des liens de parenté avec la famille d’El Hadj Mame Rawane Ngom, échangera avec le Khalif Serigne Lamine NGOM avant de sillonner Fass Ngom, Rao et Gandon où des militants et sympathisants l’attendront. La tournée de Sonko sera marquée par une importante incursion dans la Langue de Barbarie et notamment à Guet-Ndar.



Une intercoalition musclée



Les nouvelles adhésions dans Yaw-Wallu perturbent la quiétude de ses adversaires de la mouvance présidentielle poussés à revoir leur tactique. Après plusieurs l’adhésion dans le département, c’est la mouvance de Mary Teyw Niane qui a décidé hier de soutenir Yaw-Wallu dans son combat contre Benno Bokk Yakaar. Des sources bien renseignées annonce de nouvelles arrivées.



