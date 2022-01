POUR DÉNONCER LE NON-RESPECT PAR LEURS AUTORITÉS DU PROTOCOLE D'ACCORD: La Cesl de l'Ugb entame une grève de la faim.

La Coordination des étudiants de Saint-Louis ( Cesl ) a décidé de suspendre son mot d'ordre de JST illimitées, de cessation de toutes activités pédagogiques et entame une grève de la faim au niveau du Rectorat. C'est pour dénoncer la léthargie notée dans le respect par les autorités du protocole d'accord signé récemment avec les étudiants en présence du Gouverneur de région.



À en croire le Président de séance de leur Coordination, Djiby Diène, les autorités semblent jusqu'ici trainer dans la résolution de leurs problèmes. Il s'agit entre autres de la question de l'assainissement ; de la problématique de l'accès à l'eau ; de la voirie interne et de la couverture du Wifi. Ils sont en tout une vingtaine d'étudiants en majeur partie des responsables de la Coordination à observer cette grève de la faim devant la porte d'entrée du Rectorat. Ces étudiants grévistes ont rencontré dans la matinée le Recteur de l' UGB de Saint-Louis avec qui ils ont longuement échangé sur la question.



Mais cette rencontre, a précisé le Président de Séance de la Cesl , Djiby Diène, n'a pas été fructueuse. C'est le cas aussi des différentes tentatives de médiation entamées par, d'une part, les responsables du Mouvement UGB Debout, mais aussi de la représentante de l'Agence de la Case des Tout-petits. Cependant, le Directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a aussi dépêché une équipe pour rencontrer les étudiants grévistes mais ces derniers leur ont fait part de leur disposition à ne parler qu'avec le Directeur du CROUS lui-même.



En attendant, les étudiants grévistes ont décidé de poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause à savoir la résolution de leurs problèmes.



