PRÉSÉLECTION DES DEUX PROTOTYPES INNOVANTS DE LAVAGE DES MAINS : Le Lycée Technique André Peytavin lauréat va représenter la région au Concours national

C'est sous la bannière du Comité régional de présélection des prototypes de lavage des mains que c'est tenue cette réunion sous l'égide du Gouverneur de Saint-Louis en prélude au concours national de réalisation des prototypes innovants de lavage des mains qui aura lieu à Dakar. Il s'agissait pour ce Comité réunissant l'ensemble des services connexes en charge de lutter contre la progression de la pandémie de la Covid-19 et d'améliorer la sécurité des élèves dans les différents établissements scolaires.



"Nous nous sommes réunis pour désigner des lauréats par rapport aux prototypes que nous avons reçus et qui sont au nombre de quatre dont deux publics et deux familiaux. A l'issu de cette rencontre, c'est le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis qui a été désigné lauréat pour le prototype public et celui familial", a renseigné l'Inspecteur Mafal Der, Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis.



La présélection, a-t-il précisé, s'est basée sur quatre critères à savoir le niveau d'autonomisation du prototype, le niveau de solidité-contenance-mobilité du prototype, le respect de la qualité et de la sécurité de l'environnement et le design. L'objectif recherché dans le cadre de cette compétition c'est que tous les acteurs puissent jouer leur rôle.



Il revient à ceux qui ont de l'ingéniosité de fabriquer du matériel innovant permettant de lutter contre la pandémie dans le cadre de la résilience.



