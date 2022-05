PROMOTION DE L’EXCELLENCE : le Cem Amadou Fara MBODJ gâte ses meilleurs élèves – vidéo

L’excellence a été célébrée samedi au Cem Amadou Fara MBODJ à l’occasion d’une journée dédiée à laquelle les composantes de la communauté et éducative ont assisté. Cent-neuf (109) élèves ont été primés au cours de cette cérémonie solennelle devant le représentant de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation et du maire de Saint-Louis. L’établissement qui tient à maintenir sa progression vers le sommet a reçu les et encouragements et félicitations des autorités éducatives pour ses bonnes performances durant les compétitions pédagogiques de l’année dernière. Le meilleur élève de l’école a été comblé de présents pour avoir décroché une moyenne de 18,20. Retour sur les temps forts de l’événement.