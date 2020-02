PROTECTION DES DROITS HUMAINS : l’UGB signe une convention avec Plan International (vidéo)

La nouvelle collaboration prévoit notamment des « actions spécifiques » que l’organisation internationale va mener avec des UFR de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. « C’est partenariat gagnant-gagnant », a déclaré le recteur Ousmane THIARÉ. Il faut signaler que l’UGB et Plan travaillaient sur des thématiques diverses. La nouvelle convention va permettre de « formaliser ces actions communes ». « L’UGB est une haute institution de savoirs et de connaissances qui rayonne au-delà du Sénégal », a noté Bell'Aube Houinato, le représentant de Plan Sénégal. Expliquant le choix de nouer cet accord avec le temple de SANAR, il souligne « l’engagement social de l’UGB dans la réalisation de droits humains et notamment des filles.