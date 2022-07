Pape Djibril FALL :" les Saint-Louisiens ont une bonne occasion de sanctionner les députés de Benno"

« Macky SALL fausse le jeu. Il confond la politique et la fonction de président de la République », s’est offusqué Pape Djibril FALL en escale à Saint-Louis dans le cadre de sa campagne. « C’est même une aberration de présidente le bilan du président dans cette campagne. Il doit arrêter ses inaugurations », a-t-il en faisant part de sa « passion » pour Saint-Louis. Il s’est désolé de la mauvaise représentation de la ville dans l’hémicycle à la législature sortante.



« Je me suis consacré à un exercice en demandant aux jeunes de Saint-Louis que j’ai rencontré les noms de leurs députés. 95 % de mes interlocuteurs ne les connaissent pas. Les Saint-Louisiens savent très bien que leurs députés n’ont pas travaillé et c’est triste. Les Domou NDAR ont une belle occasion de les sanctionner », a-t-il. PDF appelle à instaurer une nouvelle forme de parlement qui donne une prépondérante au sort de la jeunesse.



