Pape Ibrahima FAYE : " Je condamne la réaction négative des étudiants. Le Sénégal mérite plus que ces ..."

Pape Ibrahima Faye, Directeur général du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (Crous) de Saint-Louis, a accordé une audience aux étudiants de la commission sociale. Après avoir condamné leur dernière sortie, le patron du Crous les a sermonnés avant d’indiquer que « les problèmes sont faits pour être dépassés ».



Pape Ibrahima Faye a craché ses vérités aux étudiants venus en masse le rencontrer. «Je condamne la réaction négative des étudiants. Le Sénégal mérite plus que ces actions qui ont porté un lourd préjudice au Rectorat et au Crous. Je reste solidaire de mes collègues du Rectorat notamment le Recteur, des travailleurs du Crous souvent violentés par les étudiants», a-t il fulminé, tout en restant optimiste. D’ailleurs, il a rappelé, à ce propos, que les «problèmes sont faits pour être dépassés», avant d’inviter les étudiants au calme et « au vivre ensemble dans le respect et la solidarité». Pape Ibrahima Faye pense que les étudiants doivent avoir une autre attitude que de «saccager» le bien commun. «Le culte de l’excellence doit être consolidé au niveau de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis», a-t-il conseillé.



Apportant des réponses aux doléances des étudiants, Pape Ibrahima Faye annonce, qu’en collaboration avec le Rectorat, il entend faciliter le transport des étudiants qui ne logent pas au campus. «Le transport sera assuré pour les activités sportives, culturelles et sanitaires. Mieux, avec le médecin chef du Crous, les délégués de la commission sociale doivent élaborer le projet pour la journée de consultation gratuite. La pharmacie continuera à être bien approvisionnée. Le projet: 1 étudiant, 1 permis de conduire démarrera incessamment. L’assistant social du Crous recevra périodiquement une subvention pour venir en aide aux étudiants nécessiteux», a-t-il révélé. D’après lui, des bourses annuelles de restauration seront bientôt disponibles pour soutenir les cas sociaux. A l’en croire, les cours de secourisme et de couture vont démarrer, après l’étude des modalités et l’atelier de couture sera réhabilité avec un objectif de confectionner 1.000 draps. La rentrée sociale des étudiants est également programmée.



Auparavant, le Secrétaire général de la commission sociale des étudiants, Paul Ngane Sarr a plaidé pour un retour de la paix et au travail. Il a aussi déploré les regrettables événements de la semaine dernière. Les délégués sont repartis satisfaits de leur audience avec le directeur du Crous de l’Université Gaston Berger. Les points de la plateforme concernant le sport, la culture et la restauration seront abordés lors de la prochaine réunion prévue le mardi 23 avril 2019.



L'AS