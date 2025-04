Pour un meilleur cadre d’apprentissage, Bango veut déménager son lycée

Confronté à un manque d’espace et à l’absence d’infrastructures adaptées, le proviseur du lycée de Bango, Ousseynou Camara, alerte sur les conditions dans lesquelles évolue son établissement. Il dénonce l’impossibilité d’y accueillir toutes les installations nécessaires, notamment pour les activités sportives, obligeant les élèves à parcourir plus de 600 mètres avec tous les risques que cela implique. Face à cette situation, il appelle à une délocalisation du lycée ou à une construction en hauteur pour offrir aux élèves un cadre d’apprentissage plus sûr et fonctionnel.