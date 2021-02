Protection de l’enfance : Plan international forme les journalistes de Saint-Louis (vidéo)

Plusieurs journalistes locaux ont pris part à un atelier axé sur le partage du programme sauvegarde et du bilan de l’organisation Plan international.



« Beaucoup d’activités qui devaient être réalisées ont été orientées vers la gestion de la pandémie », a indiqué Fatou Kiné NDIAYE, la directrice intérimaire de Plan Sénégal à Saint-Louis, citant différents programmes financés durant cette période.



Il s’agit du programme de renforcement de la nutrition, du projet de lutte contre la tuberculose, du projet sur la gouvernance et la protection, du programme de la santé de la reproduction en faveur des enfants et des jeunes.



Elle a cité également le programme ORSEC pour lequel 10.000.000 FCFA affectés à la lutte contre les inondations en faveur des populations de la région. Mme NDIAYE a saisi cette occasion pour présenter le nouveau programme de Plan axé sur la sauvegarde et la protection des enfants particulièrement les filles.