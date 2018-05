Qui est Ousmane THIARE, le nouveau recteur de l’UGB ?

J'ai obtenu une Licence, Maîtrise, AEA et DEA de Mathématiques Appliquées à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis en 1997, 1998, 1999 et 2000 respectivement, dit-il dans son son Cv parcouru par Ndarinfo. J'ai aussi obtenu un DEA d'Informatique à l'École polytechnique de l’Université François Rabelais de Tours (Polytech’ Tours) en France en 2002.





J'ai obtenu un Doctorat Unique en Informatique à l’Université de Cergy-Pontoise en France en 2007. J'ai été assistant titulaire en Informatique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal depuis 2002, Maître Assistant titulaire en 2008. J'ai été Maître de Conférences HDR en Informatique de 2010 à 2015. Et depuis Juillet 2015, je suis devenu Professeur Titulaire dans cette même université. J'ai été coordonnateur du Troisième cycle en Informatique de 2011 à 2013.





De Novembre 2013 à Novembre 2016, j'ai occupé le poste de Directeur du Centre de Calcul Ousmane Seck de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.





Je suis membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de l'Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis Avril 2014, je suis Professeur associé à l'African University of Science and Technology (AUST) d'Abuja au Nigéria.

Je suis aussi Expert évaluateur de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (ANAQ-Sup).





Depuis Mars 2017, je suis le Directeur du Centre d’Excellence Africain pour les Mathématiques, Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication (CEA-MITIC). Le CEA-MITIC est un projet de la Banque Mondiale d’un montant de 8 millions de US Dollar et dont l’ambition est de changer les dynamiques de l’accès à l’emploi en formant une main d’œuvre de qualité et connectant tous les acteurs demandeurs et prestataires de services dans les domaines des Mathématiques, de l’Informatique et des TIC sur lesquels l’Université Gaston Berger possède une expertise confirmée.