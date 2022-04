RENFORCEMENT DE LA LECTURE INITIALE POUR TOUS : Le Programme lancé à Saint-Louis pour une durée de 05 ans

Financé à hauteur de 80 millions de dollars, soit 47 milliards FCFA par le Gouvernement des États-Unis à travers l'USAID dans le cadre d’un partenariat avec le Gouvernement du Sénégal, le Programme intitulé RELIT (Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous) a été lancé ce vendredi à Saint-Louis par le Ministre de l’Éducation Nationale Mamadou Talla. Il a pour objectif majeur de contribuer à l’amélioration de la lecture dans les langues locales et en français. Ce projet est conçu pour une durée de cinq ans et vise dans un premier temps neuf régions.



La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, M. Michael Raynor, du Directeur Général de l’USAID, Peter Trenchard, du maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, du Gouverneur Alioune Badara Sambe, ainsi que des différents Inspecteurs d'Académie du pays. Ce projet interviendra dans le domaine stratégique de la lecture, une discipline fondamentale dont la maîtrise conditionne, en grande partie, la réussite de tous les autres apprentissages.





"Le Programme RELIT s’inscrit dans la continuité des acquis du Programme Lecture Pour Tous (Lpt) qui a contribué à renforcer les capacités des apprenants à bien lire, « ce Programme Lpt qui est arrivé à terme, avait mis l’accent sur la didactique de la lecture bilingue, le coaching et l’engagement parental ou communautaire en termes d’accompagnement des enfants à la maison", a indiqué Mamadou Talla expliquant que l’enseignement bilingue est aujourd’hui, une option irréversible du gouvernement du Sénégal dans sa politique d’amélioration de la qualité.





Abordant dans le même sens , l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a rappelé que ce Programme RELIT s’appuie sur les acquis du Programme Lecture pour tous, qui a touché 500.000 élèves dans sept régions du pays. En effet il permettra de consolider la réforme du système national d’éducation bilingue dans le pays, à travers le Modèle harmonisé (Mohebs) qui sera déployé au mois d’octobre 2022. Ledit programme sera élargi aux régions de Kédougou et de Tambacounda, où les langues Mandinka et Soninké seront ciblées.



"Il faut très tôt former nos enfants afin qu'ils puissent bénéficier de l'exploitation du gaz. Les enseignements sont le meilleur investissement pour les parents", a dit Mansour Faye, Maire de la commune de Saint-Louis. De son côté, le Directeur de l'école Boly Diaw, qui a abrité la cérémonie, s'est engagé à œuvrer pour mettre en exécution ce programme RELIT dans son établissement.



