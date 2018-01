Rafle à Pikine « TAKK » : 16 personnes interpellées par la police. Les plaintes contre le Bar se confirment.

À la suite des plaintes et dénonciations des populations sur l’insécurité qui règne à Pikine « Takk », la police à rafler le coin, mardi. Les hommes du Commissaire central El Hadj Bécaye DIARRA ont interpellé 16 personnes pour diverses infractions.



Onze individus ont été appréhendés pour vérification d’identité, 2 prostituées pour racolage et trois pour ivresse publique manifeste.



Ces arrestations confirment les complaintes des populations sur le grand danger que favorise ce lieu de vente d’alcool qui fait face par ailleurs à une mosquée et une école coranique.



Les limiers ont également saisi du matériel de sonorisation qui faisait du tapage nocturne dans le quartier.



NDARINFO.COM