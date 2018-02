Rage des Étudiants du Sénégal à l’UGB : « l'excellence tant vantée s'effrite de plus en plus », « l’Enseignement supérieur est un cadavre ambulant » (vidéo)

La Coordination Nationale des Étudiants du Sénégal (CNES) a tenu, mardi, un point de presse à l’Université Gaston Berger pour réclamer « le respect de la date de paiement des allocations d'étude » en indiquant que « les retards ne seront plus tolérés ».



Cette entité qui regroupe les différents délégués d’étudiants du Sénégal exige « la production sans conditions de cartes GAB pour tous » et la suppression des règlements par WARI ET WIZALL.



Les étudiants soutiennent qu’une évaluation de la situation pédagogique dans les universités après quatre ans de réformes au moment doit être faite.



En a croire Jeanne GOMIS, la présidente de séance des étudiants de Saint-Louis (CESL), « l'excellence tant vantée de nos étudiants s'effrite de plus en plus » à l’Université Gaston Berger.



« Le ministre a indiqué que l’Enseignement est passé de grand malade à un grand convalescent. Mais, nous disons que ce secteur est un cadavre ambulant qui est prêt à être enterré », a déclaré la déléguée.



La CNES invite l’Autorité à « revenir dans les plus brefs délais pour statuer sur ces situations. « Nous n’hésiterons pas à passer à la vitesse supérieure et à ne pas arrêter par aucun obstacle », a averti Mlle GOMIS.



Suivez sa déclaration …