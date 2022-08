Razzia de Yewwi : Bby laminée à Thiès

Une véritable débâcle de la coalition Bby à Thiès. Une confirmation de la victoire acquise lors des locales pour Yaw. L’inter coalition Yaw-Wallu a creusé l’écart dans la ville Thiès. Idrissa Seck bien qu’il ait gagné dans son centre de vote, Yaw remporte 16 des centres de vote dans la commune de Thiès-ouest qui est son fief du leader de Rewmi. Idy perd les trois communes Est, Ouest et Nord.



Les résultats dans la commune de Thies-Est :



Yewwi a remporté les 18 centres sur 20 que compte la commune.

Score soviétique dans les centres de Kaba Sall où Yewwi gagne tous les 16 bureaux. Centre Demba Diakhaté : Yewwi gagne tous les 16 bureaux. Ablaye Yakhine : Yewwi gagne tous les 14 bureaux du centre. Aly Lo : Yewwi gagne 12 sur 15. Moda Kane : Yewwi gagne 16 bureaux sur 19. Parcelles Unité 1 et 2 : Yewwi gagne tous les 13 bureaux de vote. Même cas à Hersent 2 où Yewwi remporte tous les 5 bureaux; Sampathé 2 : Yewwi remporte les deux bureaux existants.







Pour la commune de Thiès-Nord, sur les 19 centres, Yewwi gagne les 15. Et sur les 110 bureaux Yewwi remporte les 104. A signaler que les 4 centres que Yewwi a perdus ont chacun 1 bureau de vote : Diassap, Poniene, Thionakh, Thiappong.



Il faudra noter également que pratiquement tous les leaders de Thiès ont perdu et leurs bureaux et leurs centres de vote : le premier vice-président de l’Assemblée nationale Abdou Mbow, le ministre Yankhoba Diattara, le ministre Docteur Pape Amadou Ndiaye, le Dg de l’Anamo Maodo Malick Mbaye, Habib Niang, Maleye Diop, Maleye Seck, Talla Sylla, Seynabou Ndiengene.



Même Cheikh Gaye et Maimouna Sène qui ont été investis sur la liste départementale ont été battus dans leurs centres de vote respectifs.