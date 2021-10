Remise de fournitures scolaires et construction de salles de classe : Les GDS renforcent leur soutien en faveur de l’éducation (vidéo)

L’école de Mbakhana a abrité jeudi la traditionnelle cérémonie de remise de fournitures solaires au profit d’écoles de la zone d’implantation des Grands Domaines du Sénégal (GDS), en présence de Mme Khoudia MBAYE, maire de Gandon et de notabilités coutumières de la localité.



Cette année, une enveloppe de 3 millions FCFGA a été mise à disposition par la filiale de la Compagnie fruitière de Marseille pour l’achat de cahiers, de stylos, d’ardoises, de craies et de rames de feuille blanche. L’ouverture des classes a également coïncidé avec la remise par l’entreprise de clefs de 3 salles de classe flambants neuves construites dans les écoles de Mbakhana, Mbarigo et Lampsar, en plus d’agglos pour un coût global de 12.626.435 FCFA.



Aussi, 700 tables bancs seront réfectionnées dans les 57 établissements scolaires de la Commune pour 6.250.000 FCFA. Pour Jean-Yves REGNIER, le directeur général des GDS, l’appui accordé à ce secteur est une priorité de la politique de responsabilité sociale (Rse) des GDS. « Elle découle d’une volonté de former la relève en mettant les enfants dans de bonnes conditions d’étude », a-t-il noté.



Un engagement fortement salué par les autorités éducatives représentées par l’inspectrice de l’éducation et de la formation du département. Mme SARR Ndeye Selbé BADIANE a magnifié la dotation « d’intrants de qualité » en assurant que ces initiatives de haute portée sociale vont « soulager les enfants, les parents et les enseignants ». Elle a invité la communauté éducative en a faire bon usage.



Les parties prenantes nous livrent leurs impressions ...