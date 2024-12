Rénovation de l'école Cheikh Touré : Arona NDIAYE, satisfait, exprime sa reconnaissance envers la FIDEI

Le bâtiment A de l'école Cheikh Touré a été inauguré le 14/11/2024 en présence du partenaire la FIDEI. Et pour la énième fois depuis 22 ans plus précisément, cette association accompagne Cheikh Touré. Toutes les réalisations sans exception, sans tambour ni trompette.



Comme par exemple toutes les classes à l'étage, une salle informatique exceptionnelle, une maternelle, etc. ...



La FIDEI a facilité le retour de tous nos enfants au bercail (ceux-ci étaient répartis dans des sites éloignés. Une situation difficile pour des enfants habitués à vivre dans un environnement proche).



Avec cette inauguration, nous disposons de 6 salles de classe, des toilettes des garçons et filles, celles des enseignants et une salle pour les vaillants instituteurs.



C'est un joyau pour nos enfants, mais aussi pour l'Administration. Car Cheikh Touré est redevenu un Centre de votes depuis 2016.



Lors des précédentes élections, on mettait à rude épreuve l'économie de la ville, plus particulièrement du quartier, car durant 4 ou 5 jours, c'était le débarcadère qui servait de centre de votes. Les mareyeurs, les pêcheurs, les calèches, les dockers, les femmes transformatrices, les vendeurs, les restaurateurs ... Tous étaient au chômage.



Je ne pourrais pas clore sans oublier L'IEF de Saint-Louis Amadou Al Ousseynou Sarr, l'ex Inspectrice d'académie Mme Hadjara Diagne Say, les préfets Mamadou Ndiaye et Diadia Dia, l'adjointe au maire chargée des Affaires éducatives Fatou Diouf "FEUZZ" qui nous a été d'un grand apport, contrairement à leurs prédécesseurs qui sont les principaux responsables de la déperdition de milliers d'enfants !



Arona NDIAYE

Président du Comité de Gestion de l'école Cheikh TOURÉ