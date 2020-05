Reprise des cours et Covid-19 : le lycée Charles de Gaulle prend les devants (vidéo)

La rentrée scolaire au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis le 2 juin prochain se fera avec la plus grande attention pour les élèves traînant des pathologies chroniques. Un comité adhoc est déjà installé pour les identifier et s'en occuper dans la plus grande discrétion en collaboration avec leurs parents et leurs professeurs si tant est qu'ils sont exposés au corona virus tout autant que les personnes du 3ème age. La prochaine retrouvaille avec les salles de classes qui va concerner plus de 500 élèves de terminale rien que pour ce poids lourd du système éducative sénégalais est déjà un casse-tète chinois pour la communauté éducative mais Mme la Proviseure du LCG, Lotta Dieng, et son administration se sont retroussés les manches pour apporter des solutions chirurgicales aux problématiques de la gestion pédagogique allant de la confection des nouvelles cohortes, leurs emploi du temps et le renforcement des acquisitions pédagogiques via le virtuel.