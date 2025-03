Saint-Louis | Des étudiants de six universités sénégalaises repensent le référentiel " Sénégal 2050 "

L’Université Gaston Berger (UGB) a accueilli la première édition des compétitions interuniversitaires sur les politiques publiques. Pendant trois jours, six universités publiques et privées du Sénégal ont confronté leurs idées et formuler des recommandations destinées à enrichir le nouveau référentiel « Sénégal 2050 ».



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du lancement du plan stratégique « Sénégal 2050 », en vue d’impliquer la jeunesse dans la définition des politiques publiques. « Les étudiants vont se pencher sur des thématiques cruciales, telles que les incidences de l’exploitation du gaz sur les populations environnantes, notamment à Saint-Louis, où les pêcheurs ont vu leur principal site de pêche céder la place à l’infrastructure gazière », a expliqué Samba Diallo, président du club sciences politiques de l’UGB.



Outre les questions liées aux ressources naturelles, les débats porteront également sur les opportunités qu’offre l’intelligence artificielle pour le développement du Sénégal. « L’Afrique ne doit pas rater cette révolution », a insisté Samba Diallo, appelant à une intégration stratégique de cette technologie dans les politiques publiques.



Pr El Hadj Mbaye, enseignant au département des Sciences politiques de l’UGB, a souligné l’importance de cette compétition, qui dépasse le cadre purement académique pour s’inscrire dans une démarche de service à la communauté. « Les jeunes représentent 75% de la population sénégalaise. Il est impératif qu’ils aient leur mot à dire sur les politiques publiques qui façonneront leur avenir », a-t-il affirmé.



Au cours de ces trois journées, les étudiants des établissements participants vont débattre, analyser et proposer des solutions innovantes pour relever les défis de développement du Sénégal. Cette compétition se veut une véritable plateforme d’échanges et de construction de savoirs au service de l’avenir du pays.



