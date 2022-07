Saint-Louis : 1278 cartes d'électeurs toujours en souffrance à la préfecture

A six jours des élections législatives, beaucoup de citoyens ne sont pas encore allés retirer leurs cartes d’électeurs. La préfecture de Saint-Louis informe que sur les 3757 cartes disponibles, seulement 2450 ont été retirés. Il reste donc 1278 cartes qui attendent preneurs.



Président de la commission régionale de distribution des cartes d’électeurs, Macoumba Kane Diallo invite les populations à venir récupérer leurs cartes et ne pas attendre le dernier jour.



« Nous avons commencé la distribution des cartes depuis le 15 juin jusqu’au jour du 25 juillet. Nous avions reçu 3757 et nous en avons, jusqu’à ce jour, distribué 2450. Il reste 1278 cartes au niveau de la commission. Nous invitons les citoyens à faire comme ils avaient fait pour l’inscription sur les listes et venir retirer leurs cartes », a déclaré Macoumba Kane Diallo. Il a aussi précisé que ceux qui ont perdu leurs récépissés peuvent venir avec un certificat de perte ou leur pièce d’identité. « Il n’y a pas de souci pour la perte des récépissés. À chaque fois que le citoyen vient se présenter et nous déclare son inscription, nous pouvons lui remettre sa carte sur présentation d’un certificat de perte ou de sa carte d’identité », a-t-il assuré.



Sur le rythme de retrait des cartes, il a invité la population à venir faite le retrait et éviter d’attendre le dernier jour qui crée des rushs et des bousculades.



« Depuis le 15 juin, nous avons reçu beaucoup de gens, mais il nous reste encore beaucoup de cartes à distribuer. Donc nous invitons la population à prendre leurs dispositions pour éviter les rushs des derniers jours. Nous travaillons de 8 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Actuellement, nous recevons entre 50 et 60 personnes par jour, mais en début de semaine, l’écart est devenu plus important avec au moins une centaine de personnes », a-t-il soutenu.



